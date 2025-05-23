16 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة إستشهاد 16 شخصًا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني.وأفاد محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس بـ"سقوط 16 شهيدًا وعشرات المصابين اثر غارات جوية شنها الاحتلال في مناطق عديدة في قطاع غزة منذ منتصف الليل".