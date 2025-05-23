مسؤولان أميركي وصيني ناقشا في اتصال هاتفي "قضايا ذات اهتمام مشترك"

أجرى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفيا الخميس لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك" على ما جاء في وثائق رسمية.



ويأتي الإتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو في فترة تشهد انفراجا في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين.



وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، أن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة".



وأفادت بأن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم".



وفي بيان نُشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن المسؤولَين "تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأميركية وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات، وفق البيان.