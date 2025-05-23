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فيتنام تأمر بحجب تيليغرام
أخبار دولية
2025-05-23 | 03:41
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فيتنام تأمر بحجب تيليغرام
أظهرت وثيقة للحكومة الفيتنامية اطلعت عليها "رويترز" أن وزارة التكنولوجيا في البلاد أصدرت تعليمات لمقدمي خدمات الاتصالات بحجب تطبيق تيليغرام لعدم تعاونه في مكافحة ما يقال إنها جرائم يرتكبها مستخدموه.
وأمرت الوثيقة، وهي بتاريخ 21 أيار وموقعة من نائب رئيس قسم الاتصالات في وزارة التكنولوجيا، شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات لحجب تيليغرام وإفادة الوزارة بهذه الإجراءات بحلول الثاني من حزيران.
وطلبت الوزارة من مقدمي خدمات الاتصالات "تطبيق حلول وإجراءات لمنع أنشطة تيليغرام في فيتنام".
وتفيد الوثيقة بأن الوزارة اتخذت هذه الخطوة بتوجيه من إدارة الأمن الإلكتروني في البلاد بعدما أشارت تقارير بلاغات الشرطة إلى أن 68 بالمئة من القنوات والمجموعات في تيليغرام، البالغ عددها 9600 قناة ومجموعة في فيتنام، تنتهك القانون، وترتبط أبرز هذه الأنشطة غير القانونية بالاحتيال والاتجار بالمخدرات و"القضايا التي يشتبه في علاقتها بالإرهاب".
وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا لرويترز صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب عدم مشاركة تيليغرام بيانات المستخدمين مع الحكومة عندما طُلب ذلك في إطار التحقيقات الجنائية.
أخبار دولية
فيتنام
تيليغرام
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