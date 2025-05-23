تركيا توقف 65 جنديا وشرطيا بتهمة ارتباطهم بالداعية الراحل فتح الله غولن

أوقفت تركيا 65 جنديا وشرطيا للاشتباه في ارتباطهم بالداعية الإسلامي الراحل فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016.



وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن 56 جنديا في الخدمة الفعلية من القوات المسلحة التركية ألقي القبض عليهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن سبعة آخرين.



وذكرت قناة "هالك تي في" أنه تم توقيف تسعة شرطيين "معظمهم في إسطنبول".



وقالت وكالة الأناضول: "في عملية ضد منظمة فيتو (المصطلح التركي لحركة غولن المعروفة باسم +حزمت+) الإرهابية في 36 محافظة تركزت في إسطنبول، قُبض على 56 من أصل 63 جنديا في الخدمة الفعلية صدرت بحقهم أوامر توقيف".



وبعدما كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتهمته السلطات التركية بأنه يترأس منظمة "إرهابية"، فيما كان غولن يؤكد أنّ حركته هي عبارة عن شبكة من المنظمات الخيرية والشركات.



وحتى بعد وفاته، تعهدت تركيا بملاحقة أتباعه في كل أنحاء العالم.

