الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
30
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
30
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصين تدعو الفلبين الى وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
2025-05-23 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الصين تدعو الفلبين الى وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
حثت وزارة الخارجية الصينية الفلبين على التوقف فورا عن "الانتهاكات والاستفزاز" في بحر الصين الجنوبي وإلا فستواجه "ردا حازما" من الصين.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تبادل بكين ومانيلا الاتهامات في أعقاب مواجهة بين سفينتين تابعتين لهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي يومي، على أنه من حق الصين اتخاذ الاجراءات اللازمة، وأن الولايات المتحدة لا ينبغي لها استغلال الفلبين لإثارة الاضطرابات في المنطقة.
أخبار دولية
الصين
الفلبين
بحر الصين الجنوبي
التالي
نتنياهو: يجب تعيين رئيس جديد للشاباك "في أقرب وقت ممكن"
تركيا توقف 65 جنديا وشرطيا بتهمة ارتباطهم بالداعية الراحل فتح الله غولن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-31
اكتشاف حقل نفط رئيسيّ في بحر الصين الجنوبيّ
أخبار دولية
2025-03-31
اكتشاف حقل نفط رئيسيّ في بحر الصين الجنوبيّ
0
أخبار دولية
2025-03-07
الصين تدعو إلى "وقف إطلاق نار كامل ودائم" في غزة
أخبار دولية
2025-03-07
الصين تدعو إلى "وقف إطلاق نار كامل ودائم" في غزة
0
أخبار دولية
2025-04-13
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
أخبار دولية
2025-04-13
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
0
أخبار دولية
2025-03-18
الصين تدعو إلى اتّخاذ خطوات لمنع كارثة إنسانية في غزة
أخبار دولية
2025-03-18
الصين تدعو إلى اتّخاذ خطوات لمنع كارثة إنسانية في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:01
ترامب يعلن "إتمام" عملية "تبادل كبيرة لسجناء" بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
06:01
ترامب يعلن "إتمام" عملية "تبادل كبيرة لسجناء" بين روسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
05:47
في نادي الغولف... ترامب يقيم عشاء مغلقا جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة
أخبار دولية
05:47
في نادي الغولف... ترامب يقيم عشاء مغلقا جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة
0
أخبار دولية
05:45
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: تصاعد الأعمال القتالية في جنوب السودان ينذر بخطر حقيقي
أخبار دولية
05:45
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: تصاعد الأعمال القتالية في جنوب السودان ينذر بخطر حقيقي
0
أخبار دولية
05:45
قائمقامية جزين أنهت تسليم الصناديق للإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار دولية
05:45
قائمقامية جزين أنهت تسليم الصناديق للإنتخابات البلدية والإختيارية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-18
مخالفات في مراكز اقتراع: المعازل مكشوفة وتنتهك سرية التصويت
أخبار لبنان
2025-05-18
مخالفات في مراكز اقتراع: المعازل مكشوفة وتنتهك سرية التصويت
0
أمن وقضاء
2025-05-04
هكذا يبدو المشهد من الجديدة - البوشرية - السد مع إنطلاق العملية الإنتخابية
أمن وقضاء
2025-05-04
هكذا يبدو المشهد من الجديدة - البوشرية - السد مع إنطلاق العملية الإنتخابية
0
أخبار لبنان
2025-05-11
مخالفة في زغرتا: ناخب يقترع بإخراج قيد فقط خلافاً لتعميم الداخلية
أخبار لبنان
2025-05-11
مخالفة في زغرتا: ناخب يقترع بإخراج قيد فقط خلافاً لتعميم الداخلية
0
أمن وقضاء
10:54
الجيش: انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ حالات - جبيل
أمن وقضاء
10:54
الجيش: انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ حالات - جبيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شراكة زراعية لبنانية - سورية لإعادة التوازن في الأسواق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شراكة زراعية لبنانية - سورية لإعادة التوازن في الأسواق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الانتخابات في مرجعيون حاصبيا مزيج عائلي وحزبي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الانتخابات في مرجعيون حاصبيا مزيج عائلي وحزبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
معركة انمائية بيئية في جزين رغم الاصطفاف السياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:37
معركة انمائية بيئية في جزين رغم الاصطفاف السياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
انتخابات النبطية: لائحة مستقلين بوجه لائحة ثنائي أمل - حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:33
انتخابات النبطية: لائحة مستقلين بوجه لائحة ثنائي أمل - حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قراءة في نتائج بيروت البلدية... رسائل الى الداخل والخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قراءة في نتائج بيروت البلدية... رسائل الى الداخل والخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل تعدّ لمؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة اللاسامية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل تعدّ لمؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة اللاسامية
0
أمن وقضاء
13:20
الجيش الإسرائيلي يهدد مبنى في بلدة تول في النبطية...
أمن وقضاء
13:20
الجيش الإسرائيلي يهدد مبنى في بلدة تول في النبطية...
0
أخبار لبنان
13:15
سحب السلاح الفلسطيني... المهلة الزمنية للتنفيذ وكيفية تعامل الفصائل مع ذلك
أخبار لبنان
13:15
سحب السلاح الفلسطيني... المهلة الزمنية للتنفيذ وكيفية تعامل الفصائل مع ذلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا الفلسطيني في لبنان قد يُسحب منه السلاح قريبًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا الفلسطيني في لبنان قد يُسحب منه السلاح قريبًا…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:06
أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...
أمن وقضاء
12:06
أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...
2
أمن وقضاء
04:42
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
أمن وقضاء
04:42
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
3
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
09:52
مذكرة إقفال في مناسبة إجراء الانتخابات البلدية
أخبار لبنان
09:52
مذكرة إقفال في مناسبة إجراء الانتخابات البلدية
5
أخبار لبنان
06:09
مصرف لبنان: ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي
أخبار لبنان
06:09
مصرف لبنان: ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي
6
حال الطقس
02:13
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
02:13
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
7
أمن وقضاء
04:41
ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
04:41
ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر
8
منوعات
10:08
مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!
منوعات
10:08
مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More