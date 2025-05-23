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الصين تدعو الفلبين الى وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

أخبار دولية
2025-05-23 | 03:52
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الصين تدعو الفلبين الى وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
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الصين تدعو الفلبين الى وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

حثت وزارة الخارجية الصينية الفلبين على التوقف فورا عن "الانتهاكات والاستفزاز" في بحر الصين الجنوبي وإلا فستواجه "ردا حازما" من الصين.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تبادل بكين ومانيلا الاتهامات في أعقاب مواجهة بين سفينتين تابعتين لهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي يومي، على أنه من حق الصين اتخاذ الاجراءات اللازمة، وأن الولايات المتحدة لا ينبغي لها استغلال الفلبين لإثارة الاضطرابات في المنطقة.

أخبار دولية

الصين

الفلبين

بحر الصين الجنوبي

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