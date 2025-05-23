نتنياهو: يجب تعيين رئيس جديد للشاباك "في أقرب وقت ممكن"

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة على أن مرشحه لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي يجب أن يعين "في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن مرشحه الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في أي تحقيق يستهدف المقربين منه.



وأورد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "من الضروري تعيين رئيس للشاباك في أقرب وقت ممكن"، قائلًا: "لن يشارك رئيس جهاز الأمن الداخلي المعين في التحقيق الذي يجريه الشاباك ضد شركاء لنتنياهو يشتبه في تلقيهم رشاوى من قطر".