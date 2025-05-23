لافروف يشكك في إمكان عقد مفاوضات روسية أوكرانية في الفاتيكان

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شكوكا بأن يكون الفاتيكان مكانا محتملا لإجراء محادثات السلام مع أوكرانيا.



وقال لافروف: "سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرضية كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للصراع"، متهما كييف "بتدمير" الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.



وأضاف: "بالنسبة إلى الفاتيكان نفسه، لن يكون من المريح، في ظل هذه الظروف، استضافة وفود من دول أرثوذكسية".