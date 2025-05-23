قائمقامية جزين أنهت تسليم الصناديق للإنتخابات البلدية والإختيارية

انهت قائمقامية جزين تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية، وتعتبر 23 قرية في منطقة جزين قد فازت بالتزكية من مخاتير وبلديات.



وما زال العمل جاريًا لاعلان فوز بلديات اخرى بالتزكية.