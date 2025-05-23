مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: تصاعد الأعمال القتالية في جنوب السودان ينذر بخطر حقيقي

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على "الابتعاد عن حافة الهاوية"، محذرا من أن وضع حقوق الإنسان معرض لمزيد من التدهور مع احتدام القتال.



وقال تورك: "تصاعد الأعمال القتالية في جنوب السودان ينذر بخطر حقيقي يتمثل في تفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتردي أصلا، وتقويض عملية السلام الهشة في البلاد".