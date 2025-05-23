ترامب يعلن إتمام عملية تبادل كبيرة لسجناء بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين أوكرانيا وروسيا.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟".