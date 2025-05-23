المستشار الألماني يحض الرئيس الصيني على دعم جهود إقرار هدنة في أوكرانيا

حضّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الصيني شي جينبينغ على دعم الجهود الغربية الرامية إلى التوصل إلى هدنة في أوكرانيا في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ تولي ميرتس منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.



وجاء في بيان صادر عن مكتب المستشار أنه أبلغ شي "بالجهود المشتركة التي تبذلها أوروبا والاتحاد الأوروبي لتحقيق وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا"، وأنه حضّ الصين على "دعم هذه الجهود".

من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جينبينع إلى علاقات "مستقرة وقابلة للتنبؤ" مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن "الوضع الصحيح للعلاقات الصينية الألمانية والصينية الأوروبية هو أن تكون علاقة شراكة"، مضيفا أن "بيئة سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ تعد ضامنا مهما للتعاون الثنائي".