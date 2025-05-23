مصدر عسكري أوكراني لرويترز: تبادل الأسرى مع روسيا لا يزال جاريا

أفاد مصدر عسكري أوكراني وكالة "رويترز" بأن عملية تبادل الأسرى مع روسيا لا تزال جارية ولم تكتمل بعد.



وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم إن عملية التبادل "اكتملت للتو".