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بقائي: إيران ستطرح بكل جدية مواقفها في شأن حقها في الاستفادة من الطاقة النووية

أخبار دولية
2025-05-23 | 07:47
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بقائي: إيران ستطرح بكل جدية مواقفها في شأن حقها في الاستفادة من الطاقة النووية
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بقائي: إيران ستطرح بكل جدية مواقفها في شأن حقها في الاستفادة من الطاقة النووية

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، أنّ الجولة الخامسة من المحادثات الأميركية الإيرانية هي استكمال لمسار بدأ في (11 نيسان) في مسقط.

وقال إنّها امتداد لعملية متواصلة.

واعتبر أنّه من الطبيعي أن تكون لكل جولة حساسيتها الخاصة، ومع الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأميركية الجديدة، مشيرًا إلى أنّ هذه القضايا ستُطرح بشكل صريح مع الطرف المقابل.

وشدّد على أنّ إيران ستطرح، بكل جدية وحزم، مواقفها المشروعة في شأن حقها في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات.

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