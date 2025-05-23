الحكومة السودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية بعد اتهامات أميركية

رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأميركية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في نزاعه المستمر منذ عامين مع قوات الدعم السريع، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسمها.



وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في بيان إن هذه "اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسيّ وتزييف الحقائق في شأن الأوضاع في السودان"، غداة إعلان واشنطن عن عقوبات تشمل قيودا على الصادرات الأميركية والتمويل لحكومة السودان.