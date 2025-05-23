ترامب يهدد بفرض رسم جمركيّ على الاتحاد الأوروبيّ

هدّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبيّ، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران.



وقال إنّ المفاوضات الجارية "تراوح مكانها".



واعتبر أنّه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا مناقشاتنا تراوح مكانها".



وأوصى بفرض رسم جمركيّ بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبيّ، اعتبارًا من الأول من حزيران.