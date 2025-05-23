درجات الحرارة تصل إلى 50,4 في الإمارات وهي الأعلى لشهر أيار

بلغت معدّلات الحرارة في الإمارات 50,4 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة لشهر أيار على الإطلاق في الدولة منذ بداية التسجيل في 2003، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأرصاد.



وقال المركز على منصة إكس: "أعلى درجة حرارة سجلت على مستوى الدولة هذا اليوم 50,4 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".