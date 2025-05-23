روسيا: تبادلنا 270 عسكريًا و120 مدنيًا مع أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها استعادت 270 عسكريًا و120 مدنيًا كانوا أسرى لدى أوكرانيا، مقابل تسليم عدد مماثل من الأشخاص كانت موسكو تحتجزهم، وذلك في إطار عملية تبادل أعلنها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في وقت سابق.



وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "عاد 270 عسكريا روسيا و120 مدنيا، بينهم مدنيون من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيا".