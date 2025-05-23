زيلينسكي يؤكد بدء عملية تبادل أسرى واسعة النطاق مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده استعادت 390 شخصا في إطار المرحلة الأولى من عملية تبادل للأسرى مع روسيا، تشمل في المجموع 1000 شخص من كل جانب على أن تستمر أياما عدة.



وقال زيلينسكي عبر منصة "اكس": "تم إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق التبادل +1000 مقابل 1000+" مع عودة "390 شخصا".



وأضاف: "نتوقع أن يستمر التبادل السبت والأحد".

