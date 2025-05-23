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اردوغان يعلن "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في تركيا

أخبار دولية
2025-05-23 | 10:34
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اردوغان يعلن &quot;عقد الأسرة&quot; لمواجهة انخفاض معدل المواليد في تركيا
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اردوغان يعلن "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في تركيا

أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان، "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وندد مجددًا بما سماه الانحراف المثليّ.
     
وقال اردوغان خلال افتتاح المنتدى الدوليّ للأسرة في اسطنبول "نعلن الفترة 2026-2035 عقدا للأسرة والسكان".
     
وحذّر مستشهدًا ببيانات المعهد الوطنيّ للإحصاء من أن "معدل المواليد في تركيا انخفض، لأول مرة في تاريخنا، إلى 1,48. هذه كارثة. هذا الرقم أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 2,1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل الضروريّ لتجديد الأجيال".
     
وأكّد أنّ "بلادنا تواجه خطرًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه "لهذا السبب ناشدنا جميع العائلات أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل". 
     
كما ندد مجددا الجمعة بما سماها "آفة الانحراف المثلي"، وقد أصبح الأشخاص المثليون والمتحولون جنسيا هدفا متكررا لانتقاداته خصوصا منذ الحملة الانتخابية لعام 2023.
     
وقال اردوغان إنّ "المعركة ضد الانحراف المثلي هي معركة من أجل الحرية والكرامة وإنقاذ مستقبل البشرية"، معتبرا أن "هذه الحركة المنحرفة المثلية تحولت إلى شكل من أشكال الفاشية والقمع الذي يرفض أي أيديولوجيا أخرى مختلفة".
     
لكنه رفض اعتبار أن انخفاض معدل المواليد مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة عملتها، وهو رأي المعارضة.
     
وأكد اردوغان أن "انخفاض معدل المواليد في تركيا لا يعود إلى مشاكل اقتصادية عابرة. فمع ارتفاع مستوى الرخاء، بدأ معدل الخصوبة لدينا بالانخفاض".

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