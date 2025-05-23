غوتيريش: المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة ضئيلة للغاية

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة "ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق المساعدات (بكميات كبيرة)".



وقال غوتيريش للصحافيين: "من دون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة".



وشدّد على أنّ "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي" مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكريّ.



وأورد غوتيريش في بيان "طوال نحو 80 يومًا، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة ويواجه جميع سكان غزة خطر المجاعة"، مضيفا "يتصاعد الهجوم العسكريّ الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير".