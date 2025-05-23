عراقجي: إمكان تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، وجود إمكان للتقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بعد أن قدمت عُمان، الوسيطة في المفاوضات، عدة مقترحات.



وقال إنّ المحادثات معقدة وتحتاج إلى مزيد من النقاش.



وأوضح عراقجي بعد اختتام الجولة الخامسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أنّهم أنهوا للتو "واحدة من أكثر جولات المفاوضات احترافية".