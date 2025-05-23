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روسيا ستسلم أوكرانيا شروطها لإنهاء النزاع بعد تبادل الأسرى

أخبار دولية
2025-05-23 | 13:15
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روسيا ستسلم أوكرانيا شروطها لإنهاء النزاع بعد تبادل الأسرى
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روسيا ستسلم أوكرانيا شروطها لإنهاء النزاع بعد تبادل الأسرى

     
اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء هجومها الذي بدأته في 2022، بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى مع كييف والتي يتوقع ان تستمر حتى الأحد.
     
وقال لافروف كما نقلت عنه الخارجية الروسية "مع انتهاء تبادل أسرى الحرب، سنكون جاهزين لتسليم الطرف الأوكراني مشروع وثيقة يضع الطرف الروسي اللمسات الأخيرة عليها".
 

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