صحيفة بيلد الألمانية: إصابة 12 شخصًا على الأقل في هجوم بسكين في محطة هامبورغ

أُصيب 12 شخصًا على الأقل في هجوم بسكين في محطة هامبورغ، وفق ما أكّدت صحيفة بيلد الألمانية.



وقالت الشرطة المحلية إنّها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به.



وأوضحت الصحيفة أنّ ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وثلاثة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة وستة أصيبوا بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن.



وأكّدت شرطة هامبورغ على منصة إكس أنّ شخصًا أصاب عدة أشخاص بسكين في المحطة وتم القبض عليه.