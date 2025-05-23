بوتين: يتعين على روسيا تعزيز مكانتها في سوق السلاح العالمية من خلال زيادة صادراتها من الأسلحة

شدّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين على أنّه يتعين على بلاده تعزيز مكانتها في سوق السلاح العالمية من خلال زيادة صادراتها من الأسلحة.



وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون إنّ المجمع العسكريّ في البلاد يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكوميّ لتطوير إمكاناته.



ولفت إلى أنّ "محفظة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية أصبحت الآن ضخمة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات. من الضروري زيادة حجم شحنات التصدير بشكل فعال".



وأشار إلى الأسلحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعيّ، قائلا "مستقبل سوق الأسلحة العالمية يكمن في هذه التكنولوجيا، ستبرز هنا منافسة شرسة تتضح معالمها بالفعل، وعلينا أن نكون مستعدين لها".