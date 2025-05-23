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فنلندا تشتبه بانتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين مجالها الجوي
أخبار دولية
2025-05-23 | 14:34
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فنلندا تشتبه بانتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين مجالها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها تشتبه بانتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين المجال الجوي لفنلندا.
وسجلّت الحادثة قبالة سواحل بورفو الواقعة في جنوب فنلندا على بعد نحو 50 كلم من العاصمة هلسنكي عصر الجمعة.
ونقل البيان عن وزير الدفاع أنتي هاكانن قوله: "نأخذ الانتهاك الإقليمي المشتبه به على محمل الجد والتحقيق جار".
ويتولى جهاز حرس الحدود الفنلندي التحقيق في الحادثة، وقد أعلن أنه سيكشف مزيدا من المعلومات مع المضي قدما بالتحقيقات.
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