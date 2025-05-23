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ترامب: لا أسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

أخبار دولية
2025-05-23 | 14:39
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ترامب: لا أسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
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ترامب: لا أسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل.
     
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%".

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