مسؤول أميركي كبير: مباحثات "بناءة" مع إيران وإحراز "تقدم"

تحدثت الولايات المتحدة عن مباحثات "بناءة" مع ايران أتاحت احراز "تقدم إضافي"، وذلك في ختام جولة خامسة من المحادثات حول البرنامج النووي الايراني في روما.وقال مسؤول اميركي كبير، إن "المباحثات لا تزال بناءة، لقد أحرزنا تقدما إضافيا، ولكن يبقى عمل ينبغي القيام به".وأضاف: "الجانين توافقا على ان يلتقيا مجددا في مستقبل وشيك".