الشرطة الألمانية: لا مؤشر إلى "دافع سياسي" وراء هجوم هامبورغ

أفادت الشرطة بعدم وجود مؤشر إلى دافع سياسي وراء الهجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، والذي يشتبه بأن امرأة نفذته.وصرحت المتحدثة باسم الشرطة المحلية فلوريان ابنسيث للصحفيين في مكان الهجوم: "ليس لدينا دليل حتى الآن على وجود دافع سياسي لدى المرأة".وتركز الشرطة راهنا على فرضية أن المشتبه بها ربما "تواجه حالة نفسية طارئة".