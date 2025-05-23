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الاتحاد الأوروبي ملتزم التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى "الاحترام" وليس "التهديدات"
أخبار دولية
2025-05-23 | 16:34
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الاتحاد الأوروبي ملتزم التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى "الاحترام" وليس "التهديدات"
أعلن المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش أن التكتل مستعد للعمل بـ"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات".
وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أميركيين أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين".
وشدّد على أن "التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها ويجب أن يسودها الاحترام المتبادل، وليس التهديدات".
وأضاف محذّرا: "نحن جاهزون للدفاع عن مصالحنا".
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