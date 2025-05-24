سوريا ترحب بقرار رفع العقوبات الأميركية وتعتبره "خطوة إيجابية"

رحبت دمشق برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها "خطوة ايجابية في الطريق الصحيح".



وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: " ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة ...وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد".