زيلينسكي: كانت ليلة صعبة على أوكرانيا بأكملها

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، أنّ الهجوم الهائل الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أوكرانيا ليلًا يعد دليلًا جديدًا على أن موسكو تعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "كانت ليلة صعبة على أوكرانيا بأكملها".



وأضاف: "مع كل هجوم من هذا القبيل، يقتنع العالم بأن موسكو هي سبب إطالة أمد الحرب. لن تضطر موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار إلا بفرض عقوبات إضافية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسيّ".