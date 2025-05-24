زيلينسكي يدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد الهجوم الليلي

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وحدها عقوبات دولية إضافية من شأنها اجبار موسكو على القبول بوقف إطلاق النار، بعد إصابة 15 شخصا في هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ خلال الليل.



وقال زيلينسكي على إكس: "وحدها عقوبات إضافية تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي ستجبر موسكو على وقف إطلاق النار"، معتبرا أن "سبب إطالة أمد الحرب يكمن في موسكو".