كييف في حالة تأهب لهجوم روسيّ

وُضعت كييف في حالة تأهب لهجوم روسيّ بمسيّرات وصواريخ، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.



وأوضح كليتشكو على تلغرام أنّ "انفجارات في العاصمة دوت وفُعّلت الدفاعات الجوية والمدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركّب يشنه العدو".

وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرًا من صواريخ بالستية متّجهة نحو العاصمة.