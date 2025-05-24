انقطاع واسع للكهرباء في جنوب شرق فرنسا

انقطع التيار الكهربائي عن جنوب شرق فرنسا بما يشمل مدينة كان ومحيطها، السبت، وهو اليوم الأخير لمهرجان كان السينمائي، لكن المنظمين قالوا إن الحفلة الختامية لن تتأثر بذلك.وسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ بعيد الساعة 10,00 صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) لم يعرف بعد.وأفادت شركة RTE، المشغلة لشبكة الكهرباء بأن الانقطاع طال 160 ألف منزل.