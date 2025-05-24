مقتل خمسة من عناصر القاعدة في ضربات نسبت إلى الولايات المتحدة جنوب اليمن

قُتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادي محلي، في غارات نُسبت إلى الولايات المتحدة على مناطق في جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان يمنيان وكالة فرانس برس.



وقال مصدر أمني في محافظة أبين لفرانس برس: "أبلغنا سكان المنطقة بالضربة الأميركية والمعلومات المتوفرة لدينا تفيد بتصفية خمسة عناصر من القاعدة".



من جهته، أفاد مصدر أمني آخر في أبين لفرانس برس بأن "الضربة الأميركية مساء الجمعة شمال خبر المراقشة قتلت خمسة بينهم قيادي محلي"، مضيفا أن أسماءهم لم تُعرف.



وأكّد المصدران الأمنيان أن الضربات استهدفت تنظيم القاعدة مساء الجمعة في مناطق جبلية شرقي محافظة أبين الجنوبية.