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أردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول

أخبار دولية
2025-05-24 | 09:49
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أردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول
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أردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول

ذكرت شبكة سي.إن.إن ترك ووسائل إعلام رسمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثات مع نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول.

وتأتي الزيارة في اليوم التالي لإصدار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهات ذكرت فيها أنها سترفع العقوبات عن سوريا فعليا.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن المحادثات حضرها وزيرا خارجية البلدين ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركي.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن الوفد السوري ضم أيضا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

وذكر مصدر أمني تركي في وقت سابق، أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين أجرى قبل أيام محادثات مع الشرع في سوريا حول تسليم وحدات حماية الشعب الكردية السورية سلاحها واندماجها في قوات الأمن السورية.

أخبار دولية

محادثات

الشرع

إسطنبول

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