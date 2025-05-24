أردوغان يبلغ الشرع بأن تركيا ترحب برفع العقوبات عن سوريا

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أردوغان أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع في خلال محادثات في إسطنبول اليوم السبت بأن تركيا ترحب بقراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.



وجاء في بيان على منصة إكس أن أردوغان قال أيضا إن "احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول" وإن تركيا ستواصل معارضته في جميع المحافل.