مبعوث ترامب يشيد بخطوات الرئيس السوري بشأن المقاتلين الأجانب

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا توماس باراك اليوم السبت أنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وأشاد "بالخطوات الجادة" التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.وأشار باراك، الذي يشغل أيضًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، في بيان إلى أن اللقاء عقد في إسطنبول اليوم السبت.