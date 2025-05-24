إستشهاد 9 أبناء لزوجين طبيبين في غارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة السبت إستشهاد تسعة أبناء لزوجين طبيبين في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس في جنوب القطاع الفلسطيني المدمر، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يراجع التقارير بشأن الواقعة.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "قامت طواقمنا بنقل جثامين 9 شهداء أطفال بعضهم جثث متفحمة من منزل الدكتور حمدي النجار وزوجته الدكتورة آلاء النجار، وجميعهم أطفالهما".وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنزل ظهر الجمعة".ولفت إلى أن حمدي النجار وابنه الآخر آدم أصيبا أيضًا بجروح بالغة في الغارة.وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر، حيث تعمل آلاء النجار، بأن آدم يبلغ 10 سنوات.وأظهرت لقطات مصورة نشرها الدفاع المدني عناصر الإنقاذ وهم ينتشلون بقايا جثث محترقة بشدة من المنزل المتضرر.وردًا على سؤال حول الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قصف عددًا من المشتبه بهم الذين تم رصدهم وهم ينشطون من مبنى بالقرب من قواته".وأضاف أن "منطقة خان يونس هي منطقة حرب خطرة"، مشيرًا إلى أن "الادعاء المتعلق بالضرر الذي لحق بمدنيين غير متورطين هو قيد المراجعة".وكان الجيش قد أصدر تحذيرًا بإخلاء خان يونس الاثنين.