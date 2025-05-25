يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل.

ويشارك في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبيّ والتعاون الإسبانيّ خوسيه مانويل ألباريس، وفد من اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن غزة يشمل رئيس اللجنة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأوروبيين وغير الأوروبيين.

ويجري الصفدي قُبَيل الاجتماع مباحثات موسّعة مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبيّ والتعاون الإسبانيّ خوسيه مانويل ألباريس، عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

كما يلتقي الصفدي عددًا من نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية وسبل تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي واضح لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان.