انقطاع الكهرباء عن نيس الفرنسية بعد واقعة مماثلة في كان

شهدت مدينة نيس الفرنسية الواقعة على ساحل الكوت دازور ليل السبت الأحد انقطاعًا في التيار الكهربائيّ عزته السلطات إلى عمل تخريبيّ، وذلك غداة واقعة مماثلة في مدينة كان المجاورة.

وقالت بلدية نيس والشركة المزودة إنّ الكهرباء انقطعت عن نحو 45 الف منزل وعن مطار المدينة، أحد المطارات الرئيسية في فرنسا.

واوردت النيابة أنّ حريقًا اندلع ليلًا في محطة فرعية بمنطقة مولان التي تشكل معقلًا لمهربي المخدرات وتقع غرب نيس.

ويأتي انقطاع الكهرباء بعد بضع ساعات من انقطاع مماثل طاول مدينة كان وضواحيها غير البعيدة من نيس. ولم تربط السلطات بين الحادثين.

وقالت مصادر في الدرك لفرانس برس إن العطل نجم عن حريق قد يكون متعمدا طاول منشأة للتوتر العالي في تانيرون في مقاطعة فار المجاورة، وذلك تزامنا مع حفل ختام الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي.