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موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب

أخبار دولية
2025-05-25 | 05:32
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موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب
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موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب

 استكملت موسكو وكييف عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان الأحد 303 أسرى من كل جانب، وفق ما أكّدت وزارة الدفاع الروسية.

 

وأوضحت الوزارة أنّهوفقًا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 أيار في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 أيار، أجرى الجانبان الروسيّ والأوكرانيّ عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير".

 

وقال الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، إنّ 303 من أسرى الحرب الأوكرانيين عادوا من روسيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية تبادل ألف أسير اتفق عليها الطرفان في إسطنبول.

 

وكتب زيلينسكي على تيليغرام: "اليوم، يعود إلى الديار جنود قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة".

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