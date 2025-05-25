موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب

استكملت موسكو وكييف عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان الأحد 303 أسرى من كل جانب، وفق ما أكّدت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة أنّه “وفقًا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 أيار في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 أيار، أجرى الجانبان الروسيّ والأوكرانيّ عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير".