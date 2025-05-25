روسيا وأوكرانيا تستكملان أكبر عملية لتبادل أسرى الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا وأوكرانيا أكملتا عملية تبادل 1000 أسير لكل منهما اليوم الأحد، في أكبر عملية تبادل من نوعها منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.



وبدأت عملية التبادل التي استمرت ثلاثة أيام يوم الجمعة وشملت في معظمها أسرى حرب، إلى جانب 120 مدنيًا من كل جانب. وتبادل الطرفان اليوم 303 أسرى.



وكتب زيلينسكي على تيليغرام: "اليوم، يعود إلى الديار جنود من قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة".



وكان هذا التبادل هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي انبثقت من أول محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأُجريت المحادثات في 16 أيار لكنها لم تفض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



ودعت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى وقف القتال لمدة 30 يومًا دون شروط مسبقة للسماح بإجراء محادثات سلام.



ويعتقد أن مئات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين قد أُصيبوا أو قتلوا في أدمى الصراعات في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولا ينشر أي من الجانبين أرقامًا دقيقة للقتلى أو المصابين.



كما قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين خلال حصار القوات الروسية للمدن الأوكرانية وقصفها.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة إنه بمجرد الانتهاء من عملية التبادل، ستكون موسكو مستعدة لتقديم مسودة اقتراح لأوكرانيا باتفاق سلام طويل الأمد.



وأشار مسؤولون اليوم الأحد إلى أن القوات الروسية شنت 367 هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف ومدن أخرى الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات فيما يعد أكبر هجوم جوي حتى الآن منذ اندلاع الحرب.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أربع ساعات. وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إنه تم اعتراض 12 طائرة مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة.