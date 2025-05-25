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إسبانيا تستضيف دولا أوروبية وعربية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
أخبار دولية
2025-05-25 | 13:51
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إسبانيا تستضيف دولا أوروبية وعربية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
اكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ان على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، فيما تجتمع في مدريد دول أوروبية وعربية الأحد لحضّ الدولة العبرية على وقف هجومها.
وضمت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها منذ فترة طويلة باعتبارها حليفة، أصواتها إلى الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة.
وأدى حظر المساعدات المستمر منذ شهرين إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة.
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