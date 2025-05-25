إسرائيل تستدعي سفيرها في واشنطن إثر تصريحات بشأن معارضي نتانياهو

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن بناء على تعليمات هيئة تأديبية حكومية لمناقشة تصريحات أدلى بها في مقابلة بودكاست.



وكان السفير يحيئيل لايتر قد ظهر في برنامج إذاعي على منصة "برايغر-يو" الأميركية اليمينية على الإنترنت، اتهم خلاله معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوجيه "افتراءات دموية" إلى الزعيم الإسرائيلي.



وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن "المدير العام لوزارة الخارجية عيدن بار تال سيستدعي السفير في واشنطن الدكتور يحيئيل لايتر لجلسة استماع بشأن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية".



وأوضح المتحدث أن الاستدعاء جاء "وفقا لتعليمات إدارة الانضباط في ديوان الخدمة المدنية".

