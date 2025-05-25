اردوغان يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اسطنبول الأحد بعد أسبوعين من المواجهة العسكرية بين باكستان والهند.



وقال شريف عبر منصة إكس "تشرفت بلقاء أخي العزيز الرئيس رجب طيب اردوغان هذا المساء في اسطنبول. وشكرته على دعمه الثابت لباكستان خلال المواجهة الأخيرة بين باكستان والهند".



وأكدت الرئاسة التركية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة "التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخصوصا في الطاقة والنقل والدفاع" وكذلك "تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم التكنولوجي في مكافحة الإرهاب"، من دون التطرق إلى التوترات بين باكستان والهند.

