لقاء في يريفان الاثنين بين وزير الخارجية الفرنسي ووزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية في يريفان الاثنين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت يعقد فيه لقاء في مدريد حول الوضع في غزة.



وسيجري بارو الذي يزور أرمينيا مطلع الأسبوع محادثات مع وزيرة الدولة الفلسطينية فارسين أغاباكيان شاهين، وفق وزارته التي أشارت الأحد إلى أن اللقاء يأتي قبل شهر من المؤتمر الذي ترأسه فرنسا والسعودية بشأن القضية الفلسطينية.

