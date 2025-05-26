ترامب يعرب عن "استيائه" من بوتين بعد الضربات الروسية التي استهدفت مناطق أوكرانية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "استيائه" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هجوم روسي على أوكرانيا بعدد قياسي من الطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 13 شخصا.



وقال ترامب على مدرج مطار مورستاون قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية: "أنا مستاء مما يفعله بوتين. إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعرف ما الذي أصابه".



وأضاف: "أعرفه منذ زمن طويل ودائما ما كنت على وفاق معه، لكنه يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا لا يعجبني إطلاقا".