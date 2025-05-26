ترامب يؤكد تمديد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 تموز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيمدد تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي حتى 9 تموز، مع استمرار المفاوضات التجارية بين الطرفين.



وفي حديث مع الصحافيين قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب إنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خلال "مكالمة ودية للغاية"، بأنه سيوافق على طلبها بتمديد الموعد النهائي لتعليق الرسوم المحدد في الأول من حزيران.



ولفت الى أن فرق التفاوض "ستجتمع سريعا لترى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى حل".

