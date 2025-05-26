ترامب يصف المفاوضات النووية مع إيران بأنها "جيدة جدا"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي بأنها "جيدة جدا".



وقال ترامب للصحفيين على مدرج مطار موريستاون في نيوجيرسي قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية عائدا إلى واشنطن، وعقب الجولة الخامسة من المحادثات النووية التي توسطت فيها عمان: "أحرزنا بعض التقدم الحقيقي، تقدما جديا".



وأضاف: "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا أخبار سارة على جبهة إيران".